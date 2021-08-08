26 новых случаев коронавируса выявлено на Олимпиаде в Токио в ее заключительный день – отчет опубликован на сайте оргкомитета. Спортсменов среди инфицированных нет. Общее число заразившихся на Олимпиаде за все время приближается к 450-ти. В самом Токио в связи с эпидемией до конца месяца продлили режим ЧС, однако глава МОК Томас Бах объявил, что считает чрезвычайно успешными, с учетом обстоятельств, проведенные Игры, и чрезвычайно низким – процент заболевших на них.