26 новых случаев коронавируса выявлено на Олимпиаде в Токио в ее заключительный день – отчет опубликован на сайте оргкомитета. Спортсменов среди инфицированных нет. Общее число заразившихся на Олимпиаде за все время приближается к 450-ти. В самом Токио в связи с эпидемией до конца месяца продлили режим ЧС, однако глава МОК Томас Бах объявил, что считает чрезвычайно успешными, с учетом обстоятельств, проведенные Игры, и чрезвычайно низким – процент заболевших на них.
2021-08-08T08:31:29+03:00
2021-08-08T08:31:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:31, 08 августа 2021
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