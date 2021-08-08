Сборная России по художественной гимнастике взяла серебро в групповом многоборье на Олимпиаде в Токио. Это 70-я награда в активе российских спортсменов. Медаль завоевали Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева и Алиса Тищенко. Они в финале опередили на три балла итальянских гимнасток, но полтора балла уступили болгаркам.

В неформальном общекомандном зачете Россия находится на 5-м месте, уступая Великобритании, Японии, Китаю и США.