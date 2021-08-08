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08:31, 08 августа 2021

Сборная России по художественной гимнастике взяла серебро в групповом многоборье на Олимпиаде в Токио

Сборная России по художественной гимнастике взяла серебро в групповом многоборье на Олимпиаде в Токио. Это 70-я награда в активе российских спортсменов. Медаль завоевали Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева и Алиса Тищенко. Они в финале опередили на три балла итальянских гимнасток, но полтора балла уступили болгаркам.
В неформальном общекомандном зачете Россия находится на 5-м месте, уступая Великобритании, Японии, Китаю и США.


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