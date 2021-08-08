Оперативный штаб в Якутии предупредил, что лесные пожары угрожают населенным пунктам в семи районах. Власти республики сообщили, что в тушении огня задействованы более 3,5 тысяч человек и 510 единиц техники, в том числе авиация. Дым от пожаров накрыл Иркутскую область и Красноярский край.

Руководитель противопожарного отдела Greenpeace Григорий Куксин сказал, что в ситуации с пожарами этот год оказался в России самым плохим за всю историю наблюдений.

Сейчас надо принимать меры чтобы избежать пожаров в следующем году, добавил Григорий Куксин.