В российской команде раскритиковали судей Олимпиады из-за вторых мест у гимнасток. Впервые за 25 лет россиянки остались без «золота» как в индивидуальном многоборье, так и в групповом. Этим утром первое место заняла сборная Болгарии, у России «серебро», «бронза» досталась Италии. Накануне «золото» завоевала представительница Израиля Линой Ашрам. Россиянка Дина Аверина стала второй, ее сестра – Арина Аверина четвертой.

Позор судьям, заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова. По ее словам, судьи на Олимпиаде в Токио не имеют достаточного опыта. Она назвала проведение соревнований полным крахом, передает ТАСС.

Команда Олимпийского комитета России опустилась на пятое место в медальном зачете Олимпиады. На одну золотую медаль больше стало у Великобритании – 21-ю для страны награду высшей пробы завоевал велогонщик Джейсон Кенни. В первой тройке — Китай, США и Япония. Сегодня завершается Олимпиада в Токио.