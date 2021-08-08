В Израиле и Великобритании ужесточают меры по борьбе с коронавирусом

Израиль меняет правила по посещению массовых мероприятий независимо от числа их участников. Нововведение распространится на залы торжеств, рестораны, спортивные залы и студии, а также гостиницы и кинотеатры. При их посещения необходимо предъявить справку о прохождении вакцинации или документ о перенесенном коронавирусе. В случае отсутствия прививки от ковида, потребуется предъявить отрицательный результат теста на коронавирус. Оплатить его придется самостоятельно. Сделать это надо не позднее чем за 24 часа до начала мероприятия.

В свою очередь Великобритания ужесточит правила въезда из Грузии и Мексики. Они вошли в красный список государств повышенного риска распространения новых штаммов коронавируса. Приезжающие из этих стран должны будут самоизолироваться в гостиницах. Оплатить пребывание там им предстоит самим.

Первой дозой вакцины от коронавируса в Великобритании привиты 88,7% жителей страны, которым больше 18 лет.