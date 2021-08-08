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07:00, 08 августа 2021

Гимнастки России в групповом многоборье заняли второе место

Сергей Бобылев/ТАСС
Сергей Бобылев/ТАСС

Гимнастки России в групповом многоборье заняли второе место. Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева и Алиса Тищенко набрали в сумме 90,7 баллов. Первой стала команда из Болгарии. На третьем месте итальянки.

После первого упражнения наша сборная подавала протест. Запрос на пересмотр оценки российских гимнасток в упражнении с пятью мячами в финале группового многоборья на Олимпиаде был отклонен. После второго протеста к оценке за второе упражнение было добавлено 0,3 балла. На положении в финальной таблице это не отразилось. Несогласие со своими оценками заявили также еще несколько сборных. В том числе Израиль, Япония, Украина, Италия.


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