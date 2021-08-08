Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах назвал Игры в Токио очень успешными

По его словам, коронавирус не получил распространения, а положительные тесты на допинг сдали только 0,02% участников, что является очень низким показателем.
Томас Бах добавил, что медали выиграли представители 93 стран, это рекорд.
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По его словам, коронавирус не получил распространения, а положительные тесты на допинг сдали только 0,02% участников, что является очень низким показателем.
Томас Бах добавил, что медали выиграли представители 93 стран, это рекорд.
+ Владимир Зеленский заявил, что жителям Донбасса, которые считают себя русскими, следует уехать в Россию «Если ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины и чувствовал, что это Россия, то ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно»...