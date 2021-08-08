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06:06, 08 августа 2021

В регионы с сегодняшнего дня начинают отправлять вакцины против гриппа

В начале сентября, как правило, в России стартует вакцинации от гриппа. Но в этом году она накладывается на прививочную кампанию против коронавируса. Не исключено, что в расписание внесут корректировки, чтобы разделить нагрузку на систему здравоохранения, которая сейчас приоритезирует борьбу с COVID-19, говорят источники газеты РБК на фармрынке.

В правительстве отмечают, что сначала вакцины от гриппа начнут поступать в северные регионы и субъекты Дальнего Востока. Там подчеркивают, что в прошлом году благодаря усилиям властей эпидемия гриппа не наложилась на заболеваемость коронавирусом. Сейчас же, как отмечают эксперты, ситуация осложняется тем, что между прививками от двух заболеваний должно пройти время, например, столичные власти говорили о 30 днях.

В Минздраве просят тех, кто еще не вакцинировался от коронавируса, начать с него, чтобы к старту прививочной кампании против эпидемии гриппа уже выработался иммунитет.

К этому моменту, по данным Минздрава, в России от коронавируса вакцинировано уже почти 40 миллионов человек


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