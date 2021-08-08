В Псковской области нашли летучую мышь, которая прилетела из Лондона

Самка лесного нетопыря преодолела больше двух тысяч километров и погибла в деревне Мольгино от лап кошки. На ее крыле в ветеринарной клинике обнаружили пометку «Лондонский зоопарк». В Фонде охраны летучих мышей сказали британской медиакомпании «Би-би-си», что это самая дальняя миграция из Англии из тех, что известны ученым.