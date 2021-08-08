В России, по сведениям центра «Вектор», зафиксирован случай, когда один заболевший заразил коронавирусом 1500 человек

Где и когда это произошло, не уточняется. При этом в научном центре вирусологии отметили, что по статистике один пациент с коронавирусной инфекцией заражает от двух до трех человек, при дельта-штамме – от пяти до шести, передает ТАСС.
2021-08-08T05:20:18+03:00
2021-08-08T05:20:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:20, 08 августа 2021
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