Российская семья, которая снялась в рекламе торговой сети «Вкусвилл», намерена просить убежища в Испании

В интервью британской медиакомпании «Би-би-си» Юма рассказала, что в России ей стали угрожать насилием в адрес дочерей и даже внучки. Ее дочь Мила отметила, что в Испании, где однополые браки легализованы, собирается сыграть свадьбу со своей невестой. Их фамилии в публикации не приводятся по соображениям безопасности. Ранее продуктовая сеть «Вкусвилл» разместила на своем сайте рассказ о лесбийской паре. После волны негативных комментариев и угроз компания удалила материал.

