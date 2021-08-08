Оперативный штаб в Якутии предупредил об угрозе распространения лесных пожаров из-за порывистого ветра

Об этом сообщает «Интерфакс». Накануне в одном из сел сгорели более 30 домов. Людей успели эвакуировать. В республике, по данным МЧС, охвачено огнем более миллиона гектаров леса. Дым от пожаров накрыл Иркутскую область и Красноярский край.
2021-08-08T05:19:23+03:00
2021-08-08T05:19:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:19, 08 августа 2021
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