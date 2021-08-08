Олимпийский комитет России обратился к Международной федерации гимнастики из-за победы израильской спортсменки

Глава организации Станислав Поздняков выразил мнение, что россиянка Дина Аверина выступила лучше завоевавшей «золото» Линой Ашрам. В тренерском штабе заявили об украденной победе. Общероссийский народный фронт и движение Putin Team запустили в соцсетях флешмоб в поддержку гимнасток Дины и Арины Авериных. Они заняли второе и четвертое места на Олимпиаде в Токио.
2021-08-08T05:18:42+03:00
2021-08-08T05:18:42+03:00
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05:18, 08 августа 2021
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