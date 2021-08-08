США назвали нелегитимными предстоящие выборы в Никарагуа

Госсекретарь Энтони Блинкен осудил запрет последней действительно оппозиционной партии. По его словам, за этим стоит страх президента Даниэля Ортеги потерять власть. Ортега находится на посту президента с 2007 года. Семь лет назад в Никарагуа отменили ограничение на количество президентских сроков. В ноябре в стране пройдут выборы главы государства.
2021-08-08T04:30:39+03:00
2021-08-08T04:30:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:30, 08 августа 2021
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