США назвали нелегитимными предстоящие выборы в Никарагуа

Госсекретарь Энтони Блинкен осудил запрет последней действительно оппозиционной партии. По его словам, за этим стоит страх президента Даниэля Ортеги потерять власть. Ортега находится на посту президента с 2007 года. Семь лет назад в Никарагуа отменили ограничение на количество президентских сроков. В ноябре в стране пройдут выборы главы государства.