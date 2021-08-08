Власти Кубы после массовых протестов легализовали малый и средний бизнес

По новым правилам будут разрешены предприятия с численностью работников до 100 человек. Президент Мигель Диас-Канель заявил, что коммунистическая Куба предпринимает решительные шаги по обновлению своей экономической модели, передает британская медиакомпания «Би-би-си». В июле на Кубе прошли самые массовые демонстрации за последние 30 лет.
2021-08-08T04:30:16+03:00
2021-08-08T04:30:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:30, 08 августа 2021
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