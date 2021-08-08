Власти Минска, как пишут местные СМИ, потребовали от магазинов убрать товары из Литвы, Польши и Украины

Эти страны ранее ввели санкции против Белоруссии из-за нарушений прав человека. Как передает сетевое издание «Беларусь сегодня», глава Минского горисполкома Владимир Кухарев накануне возмутился тем, что конфеты, чай и печенье из этих государств стоят, по его выражению, на лучших полках. Вчера Литва и Польша призвали Евросоюз расширить санкции против Белоруссии и заявили, что Александр Лукашенко превратил нелегальную миграцию в инструмент давления на ЕС.
2021-08-08T04:29:00+03:00
2021-08-08T04:29:00+03:00
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04:29, 08 августа 2021
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