Ученые определили возраст пещерных львят, которых нашли в Якутии

Их назвали Борисом и Спартой. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Quatenary, они мумифицировались примерно в одном и том же месте, но в совершенно разное время. Углеродный анализ показал, Борис жил примерно 43 с половиной тысячи лет назад, а Спарта – примерно 28 тысяч лет назад. Пещерные львы когда-то обитали на большей части Евразии, прежде чем вымерли около 10 тысяч лет назад.