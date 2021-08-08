Ученые определили возраст пещерных львят, которых нашли в Якутии

Их назвали Борисом и Спартой. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Quatenary, они мумифицировались примерно в одном и том же месте, но в совершенно разное время. Углеродный анализ показал, Борис жил примерно 43 с половиной тысячи лет назад, а Спарта – примерно 28 тысяч лет назад. Пещерные львы когда-то обитали на большей части Евразии, прежде чем вымерли около 10 тысяч лет назад.
2021-08-08T03:12:17+03:00
2021-08-08T03:12:17+03:00
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03:12, 08 августа 2021
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