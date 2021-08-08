Z Архив новостей новости
5 0 6 0
03:12, 08 августа 2021

Ученые определили возраст пещерных львят, которых нашли в Якутии

Их назвали Борисом и Спартой. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Quatenary, они мумифицировались примерно в одном и том же месте, но в совершенно разное время. Углеродный анализ показал, Борис жил примерно 43 с половиной тысячи лет назад, а Спарта – примерно 28 тысяч лет назад. Пещерные львы когда-то обитали на большей части Евразии, прежде чем вымерли около 10 тысяч лет назад.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Алексей Макаркин первый вице-президент Центра политических технологий, профессор ВШЭ

Сталинизм-лайт Сталинизм постмодерна, сталинизм плюралистический. Его особенность — амбивалентное восприятие диктатора в ряду других исторических персонажей. Раз есть «Ельцин-центр», то пусть будет и «Сталин-центр»...

5 219 6 21445 05.08
Блоги

«Американским коллегам пора перестать лукавить и возобновить диалог» Ответы Посла РФ в США Анатолия Антонова на вопросы СМИ…

5 139 6 17525 03.08
Блоги

Константин Косачев вице-спикер Совета Федерации

Украина — для украинцев (ничего не напоминает?) Сценарий, что человек русский, и собственно, именно за это свое законное право жить на своей земле и говорить на родном языке он выступил против киевского госпереворота – президентом Украины не предусматривается…

5 85 6 10856 05.08
Блоги

Михаил Горбачев: Понять перестройку, отстоять новое мышление Прошло больше трёх с половиной десятилетий с момента начала перемен в Советском Союзе, получивших название перестройки. Но не затихают споры о том, что она значила, что принесла нашей стране и миру…

5 142 6 18850 02.08
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Про президента. Про землю. Про чувства. Про деоккупацию Почему управлять Украиной из-за рубежа или иностранцам, сидя в руководящих киевских креслах, можно, а украинским гражданам ассоциировать себя с исторической Родиной нельзя?..

5 205 6 28133 05.08
Блоги

+ Владимир Зеленский заявил, что жителям Донбасса, которые считают себя русскими, следует уехать в Россию Владимир Зеленский заявил, что жителям Донбасса, которые считают себя русскими, следует уехать в Россию «Если ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины и чувствовал, что это Россия, то ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно»...

5 203 6 34079 05.08
8читать ;смотреть
Блоги

Открытые медиа

Но мы хотя бы попытались Мы приняли решение остановить работу, потому что риски для сотрудников проекта слишком велики…

5 72 6 12340 05.08
Блоги

Николай Сванидзе журналист

В собачьем приюте На собак указание пока не распространяется…

5 58 6 12196 06.08
Блоги

Токио-2020 новости Олимпиады

Валерий Шарифулин/ТАСС Олимпиада. День 14-й Российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков завоевал золотую медаль в весовой категории до 74 кг…

5 25 6 5212 06.08
Блоги

Ксения Собчак телеведущая, общественный деятель

Боритесь с государством. Но не с людьми Если человек совершает грубую ошибку, то как он может получить золотую медаль? И это -факт. За такую ошибку обязаны были снять очки. А Дина Аверина все сделала чисто и все равно вторая. Как это?..

5 38 6 8000 07.08
Блоги

Токио-2020 новости Олимпиады

ТАСС Олимпиада. День 10-й Сергей Семенов завоевывает бронзовую медаль в весовой категории до 130 кг…

5 32 6 6916 02.08
Новости

ОКР будет добиваться детального разбора судейства индивидуального многоборья по художественной гимнастике Об этом после серебряной медали Дины Авериной в своем Инстаграме сообщил президент ОКР Станислав Поздняков…

5 25 6 5521
Новости

ОКР отправил запрос по поводу судейства в художественной гимнастике на Олимпиаде в Международную федерацию гимнастики Об этом сообщил в Instagram глава ОКР Станислав Поздняков…

5 27 6 6387
Блоги

+ Кристина Тимановская получила польскую визу и сможет в ближайшее время покинуть Токио Кристина Тимановская получила польскую визу и сможет в ближайшее время покинуть Токио Ранее белорусская легкоатлетка пожаловалась, что ее насильно пытались отправить с Олимпиады домой…

5 247 6 59810 01.08
8читать ;смотреть
Новости

Чиков: На россиян могут начать составлять административные протоколы из-за ссылок на публикации нежелательных СМИ Глава международной правозащитной группы «Агора» называет это новым трендом…

5 30 6 17235
Новости

BBC: РФ вышла на первое место в мире в статистике по количеству смертей от коронавируса в расчёте на 1 млн человек. Как отмечают в правительстве, смертность в России уменьшается в тех регионах, где зарегистрировано много привитых граждан…

5 20 6 5223

Популярное за неделю

Новости

Власти Словакии объявили, что 31 августа прекратят вакцинацию российским препаратом «Спутник» Республика получила от России 200 тысяч доз препарата, но решила использовать только 40 тысяч…

5 22 6 42584
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Ну ладно, понятно, решили строить диктатуру, но зачем же делать все так же убого и ужасно, как делается всё. Хотя бы диктатуру они могли ненадолго сделать нормально?..

5 40 6 73617 04.08
#слушать 52:37 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3500650
«Осадочек остался» (сомнительные оправдания в судах Российской империи):
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 2 6 4722 01.08
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Борьбу с ковидом надо заканчивать. Всё это имитация Крым — это ковидный котёл, сюда каждый день приезжают, прилетают десятки тысяч туристов, и никого ковид не пугает, как и массовые скопления людей…

5 70 6 312336 01.08
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ АНАЛОГОВНЕТная страна АНАЛОГОВНЕТная страна Сделали этот странный агрегат давным-давно. Зачем сделали — уже не помнят, почему назвали «Наукой» — тоже не помнят. Но с тех пор, как его сделали, его 14 лет безуспешно пытались завести…

5 88 6 86993 02.08
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9213138
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4987436

Сегодня в эфире