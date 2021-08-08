В США компания такси отказалась перевозить пассажиров в масках или тех, кто сделал прививку

Владелец фирмы в штате Миссури заявил, что выступает против вакцинации от коронавируса, пишет газета Hill. Днем ранее власти США сообщили, что полностью привита половина населения – это почти 166 миллионов человек. По официальным данным, США сильнее всех в мире пострадали от пандемии – в стране скончались от коронавируса 610 тысяч человек.