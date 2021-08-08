В США компания такси отказалась перевозить пассажиров в масках или тех, кто сделал прививку

Владелец фирмы в штате Миссури заявил, что выступает против вакцинации от коронавируса, пишет газета Hill. Днем ранее власти США сообщили, что полностью привита половина населения – это почти 166 миллионов человек. По официальным данным, США сильнее всех в мире пострадали от пандемии – в стране скончались от коронавируса 610 тысяч человек.
2021-08-08T03:11:56+03:00
2021-08-08T03:11:56+03:00
https://echo.msk.ru/news/2883888-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:11, 08 августа 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ Владимир Зеленский заявил, что жителям Донбасса, которые считают себя русскими, следует уехать в Россию «Если ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины и чувствовал, что это Россия, то ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно»...