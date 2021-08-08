Во Франции на протесты против санитарных пропусков, по данным МВД, накануне вышли почти 240 тысяч человек

Из них 17 тысяч в Париже. Акции идут четвертую субботу подряд и число протестующих с каждым разом только растет. Были задержаны из-за столкновений с полицией по всей стране 35 человек. Уже с завтрашнего дня во Франции для посещения кафе и ресторанов и поездок на самолетах и поездах нужны будут санитарные пропуска. Они подтверждают, что человек переболел ковидом, вакцинировался или имеет свежий отрицательный ПЦР-тест.
2021-08-08T03:11:33+03:00
2021-08-08T03:11:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:11, 08 августа 2021
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