Во Франции на протесты против санитарных пропусков, по данным МВД, накануне вышли почти 240 тысяч человек

Из них 17 тысяч в Париже. Акции идут четвертую субботу подряд и число протестующих с каждым разом только растет. Были задержаны из-за столкновений с полицией по всей стране 35 человек. Уже с завтрашнего дня во Франции для посещения кафе и ресторанов и поездок на самолетах и поездах нужны будут санитарные пропуска. Они подтверждают, что человек переболел ковидом, вакцинировался или имеет свежий отрицательный ПЦР-тест.