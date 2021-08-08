Режим ЧС объявлен в Сарове, где находится ядерный центр, из-за пожара в Мордовском заповеднике

Огонь распространился на Нижегородскую область, передает «Интерфакс». В Российском федеральном ядерном центре заявили, что угрозы предприятию нет. В соседней Мордовии лесной пожар тушат с применением авиации. Направлены еще два самолета Ил-76.
2021-08-08T03:11:05+03:00
2021-08-08T03:11:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:11, 08 августа 2021
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