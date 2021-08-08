Глава комитета Госдумы по спорту назвал политически мотивированным судейство на Олимпиаде в Токио

Борис Пайкин заявил, что российская гимнастка Дина Аверина войдет в историю непобежденной, а ее мастерство, равно как и слезы станут символом российского спортивного характера, передает «Интерфакс». В индивидуальном зачете российские спортсмены остались впервые без золота за 25 лет. Россиянка Дина Аверина накануне получила серебряную медаль, а ее сестра Арина стала четвертой. Золото завоевала Линой Ашрам из Израиля.

