Гидрометцентр предупреждает об аномальной жаре в ряде регионов России

В ближайшие дни в Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Белгородской областях температура ожидается на 7-8 градусов выше нормы – синоптики прогнозируют до 37 градусов. В Крыму, Краснодарском крав и Ставрополье – до 38-ми. В Дагестане, Чечне, Ингушетии температура будет достигать 40 градусов, передает ТАСС.
2021-08-08T02:06:15+03:00
2021-08-08T02:06:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:06, 08 августа 2021
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