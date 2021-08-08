Гидрометцентр предупреждает об аномальной жаре в ряде регионов России

В ближайшие дни в Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Белгородской областях температура ожидается на 7-8 градусов выше нормы – синоптики прогнозируют до 37 градусов. В Крыму, Краснодарском крав и Ставрополье – до 38-ми. В Дагестане, Чечне, Ингушетии температура будет достигать 40 градусов, передает ТАСС.