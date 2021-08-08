Во Всемирной организации здравоохранения предложили называть новые штаммы коронавируса в честь созвездий

Сейчас используется греческий алфавит, в котором 24 буквы. Но их, вероятно, не хватит, сказала одна из руководителей ВОЗ Мария Ван Керкхове в интервью британской газете «Телеграф». По ее словам, ранее организация рассматривала возможность называть новые мутации именами древнегреческих богов и богинь, но от этого варианта решено было отказаться.