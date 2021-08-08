На Кубани госпитализировали 56 детей, которые ехали поездом Мурманск-Адлер

По словам источника ТАСС, дети ужинали в вагоне-ресторане. У сотрудников взяли анализы, а также взяты пробы пищи, воды и дезинфицирующих средств. В Роспотребнадзоре сообщили, что у пострадавших детей выявлена кишечная инфекция, которую вызвал норовирус.
2021-08-08T02:04:54+03:00
2021-08-08T02:04:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:04, 08 августа 2021
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