Почти 4,5 тысячи частных лиц и организаций призвали Apple отказаться от планов сканировать фото пользователей

Среди тех, кто подписал открытое письмо — Фонд свободы прессы, Нью-Йоркская публичная библиотека и экс-подрядчик ЦРУ Эдвард Сноуден, который живет в России. В обращении говорится, что подобные меры откроют возможность для слежки за миллионами людей, особенно в авторитарных странах. Компания Apple на днях объявила, что намерена сканировать фото на «айфонах» и «айпэдах» для выявления детской порнографии.

