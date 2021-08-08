Футболисты московского «Спартака» проиграли клубу «Нижний Новгород» в первом домашнем матче этого сезона

Встреча завершилась со счетом 1:2. На стадион из-за коронавирусных ограничений пустили только три тысячи зрителей. «Нижний Новгород» с семью очками после трех матчей занял третье место в турнирной таблице чемпионата России, а «Спартак» оказался на 9-ом месте. Лидирует «Зенит», который накануне на своем поле обыграл «Краснодар» — 3:2.