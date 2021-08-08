США, как передает NBC, будут вывозить афганцев, которые помогали американским войскам, в течение двух лет

В общей сложности, это около 70 тысяч человек – в том числе переводчики и члены их семей, сообщает телеканал. Они хотят покинуть Афганистан из-за наступления боевиков движения «Талибан», которое в России признано террористической организацией и запрещено. Войска США покидают страну после военной операции, которая длилась почти 20 лет.