США, как передает NBC, будут вывозить афганцев, которые помогали американским войскам, в течение двух лет

В общей сложности, это около 70 тысяч человек – в том числе переводчики и члены их семей, сообщает телеканал. Они хотят покинуть Афганистан из-за наступления боевиков движения «Талибан», которое в России признано террористической организацией и запрещено. Войска США покидают страну после военной операции, которая длилась почти 20 лет.
2021-08-08T01:06:34+03:00
2021-08-08T01:06:34+03:00
https://echo.msk.ru/news/2883868-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:06, 08 августа 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ Владимир Зеленский заявил, что жителям Донбасса, которые считают себя русскими, следует уехать в Россию «Если ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины и чувствовал, что это Россия, то ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно»...