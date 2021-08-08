В премьер-министра Чехии Андрея Бабиша кинули яйцо во время его встречи с избирателями

В полиции сказали, что у главы правительства и еще нескольких человек поблизости была испачкана одежда. Были задержаны два активиста, передает ТАСС. Что им вменяют, пока неизвестно. Премьер накануне в одном из пригородов Праги лично угощал пришедших на встречу с ним мороженым и раздавал автографы. В октябре в Чехии пройдут парламентские выборы.

