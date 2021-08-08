Это позволит установить их личность в информационных системах, передает ТАСС. Проект постановления был накануне опубликован на портале нормативно-правовых актов. Другими случаями для сбора биометрии предлагается установить доступ на территорию ряда организаций.
Министерство связи предлагает разрешить сбор биометрических данных водителей такси и каршеринга
Это позволит установить их личность в информационных системах, передает ТАСС. Проект постановления был накануне опубликован на портале нормативно-правовых актов. Другими случаями для сбора биометрии предлагается установить доступ на территорию ряда организаций.