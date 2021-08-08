Полиция сообщила о задержании трех человек после массовой драки мигрантов в подмосковных Мытищах

Конфликт произошел в пятницу. В драке со стрельбой принимали участие около 40 человек. Один из них был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве.
2021-08-08T01:05:10+03:00
2021-08-08T01:05:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:05, 08 августа 2021
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