Олимпийский комитет России пожаловался на судейство в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио

Глава организации Станислав Поздняков сообщил, что запрос направлен руководству Международной федерации гимнастики. В индивидуальном зачете российские спортсмены остались впервые без золота за 25 лет. Россиянка Дина Аверина накануне получила серебряную медаль, а ее сестра Арина стала четвертой. Золото завоевала Линой Ашрам из Израиля. В российском тренерском штабе заявили о нечестном судействе.