Олимпийский комитет России пожаловался на судейство в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио

Глава организации Станислав Поздняков сообщил, что запрос направлен руководству Международной федерации гимнастики. В индивидуальном зачете российские спортсмены остались впервые без золота за 25 лет. Россиянка Дина Аверина накануне получила серебряную медаль, а ее сестра Арина стала четвертой. Золото завоевала Линой Ашрам из Израиля. В российском тренерском штабе заявили о нечестном судействе.
2021-08-08T01:04:44+03:00
2021-08-08T01:04:44+03:00
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01:04, 08 августа 2021
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