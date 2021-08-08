В Токио завершаются летние олимпийские игры. В заключительный день будут разыграны медали в восьми видах спорта

Российские спортсмены гарантировали себе одну медаль. Наши олимпийские чемпионки Рио-де-Жанейро по гандболу снова вышли финал, победив Норвегию и опять поспорят за титул с француженками. В 2017 году на чемпионате мира Франция выиграла в финале как раз у Норвегии, а следующий турнир 2019 года обе сборные провалили, Россия же заняла третье место. Наши девушки неудачно начали олимпийский турнир, но затем собрались и характер помог им добраться до решающего матча. Второй вид программы, где можно рассчитывать на медаль групповые упражнения в художественной гимнастике. После квалификации у россиянок второй результат после Испании, однако пять лет назад в Рио наши девушки тоже проигрывали, но золото все же осталось за ними. Завершит Игры Церемония закрытия, детали которой держаться в секрете, но по традиции об окончании Олимпиады объявит глава государства – Император Японии Нарухито.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже.