Три российских волейболиста вошли в символическую сборную олимпийского турнира в Токио

Международная федерация волейбола признала лучшими на Играх диагонального Максима Михайлова, доигровщика Егора Клюка и блокирующего Ивана Яковлева. В символическую сборную также вошел француз Эрвин Нгапет, признанный самым ценным игроком турнира.

Сегодня российская команда проиграла сборной Франции в финальном матче со счетом 2-3, став обладателями серебряных медалей.