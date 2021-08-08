Международная федерация волейбола признала лучшими на Играх диагонального Максима Михайлова, доигровщика Егора Клюка и блокирующего Ивана Яковлева. В символическую сборную также вошел француз Эрвин Нгапет, признанный самым ценным игроком турнира.
Сегодня российская команда проиграла сборной Франции в финальном матче со счетом 2-3, став обладателями серебряных медалей.
Три российских волейболиста вошли в символическую сборную олимпийского турнира в Токио
Международная федерация волейбола признала лучшими на Играх диагонального Максима Михайлова, доигровщика Егора Клюка и блокирующего Ивана Яковлева. В символическую сборную также вошел француз Эрвин Нгапет, признанный самым ценным игроком турнира.