Более чем в 150 городах Франции прошли массовые акции против санитарных пропусков

В них, по данным МВД, приняли участие около 240 тысяч человек. На улицы Парижа вышли 17 тысяч. Самой массовой стала манифестация в столице, проведенная по инициативе правой партии «Патриоты». Колонну возглавил ее лидер, бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо, объявивший ранее о намерении бороться за пост президента республики на предстоящих весной выборах. В целом, по данным BFM TV, ситуация была спокойной, однако в некоторых местах стычки с полицией все же произошли. Так в городе Лион полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ.

Как показали последние опросы общественного мнения, около 40% французов недовольны предстоящим расширением действия так называемых санитарных пропусков. С начала будущей недели сертификат о вакцинации, справка о перенесенном коронавирусе или

об отрицательном тесте на ковид станут необходимы для посетителей кафе, ресторанов и кинотеатров.

Это уже четвертая суббота подряд, когда противники новых правил проводят массовые протесты. В прошлую субботу, по официальным данным, в манифестациях приняли участие свыше 200 тысяч человек.