Власти закрытого города Сарова в Нижегородской области ввели режим ЧС из-за пожара в Мордовском заповеднике

Об этом написал в инстаграме глава администрации города Алексей Сафонов. Он отметил, что это необходимо для того, чтобы повысить мобилизацию и привлечь дополнительные силы городского, регионального и федерального уровня.
Тем временем, по данным МЧС количество населенных пунктов в Красноярском крае, которых достиг дым от лесных пожаров в Якутии, превысило 1200.
Якутия сейчас является одним из самых пожароопасных регионов России. Там действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запрещено посещать леса.
Руководитель противопожарного отдела Greenpeace Григорий Куксин сказал «Эху», что ситуация с пожарами в этом году в России оказалась самой плохой за всю историю наблюдений.
Сейчас надо принимать меры чтобы избежать пожаров в следующем году, добавил Григорий Куксин.