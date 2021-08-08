Главный редактор «Проекта»** Роман Баданин рассказал, что автор жалобы на издание пытался снимать его детей

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин приехал к дому бывшей жены журналиста и снимал на телефон ее машину и детей, выходивших из подъезда. Об этом Баданин написал в фейсбуке. По его словам, Бородин кричал, что делает расследование о связях Баданина с западными спецслужбами. В середине июля Генпрокуратура признала деятельность компании Project Media, Inc. «нежелательной» на территории России. Одновременно Минюст внес в реестр СМИ-иностранных агентов журналистов «Проекта», включая главного редактора Баданина*. Формальным поводом для этого послужил донос Бородина, написанный в феврале в Генпрокуратуру.

* внесены Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента

** Генпрокуратура признала организацию «нежелательной» на территории России