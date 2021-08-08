Грузия, США и Евросоюз призвали Россию отозвать решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии

Грузия, США и Евросоюз в 13-ю годовщину с начала российско-грузинской войны призвали Россию отозвать решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии и допустить в регионы международных наблюдателей. Об этом говорится в заявлении МИД Грузии, посольства США и представительства ЕС в этой стране.

В Цхинвале тем временем тысячи жителей Южной Осетии приняли участие в траурной акции «Только бы не забыть…». Они зажгли свечи в память о погибших и выставили их фотографии на лестнице перед парламентом. Сегодня траурные мероприятия продолжатся.

О событиях 13-летней давности:

Скоротечной войне 2008 года предшествовали столкновения на границе Грузии и Южной Осетии, добивавшейся независимости с момента распада СССР. Стороны обвиняли друг друга в нарушение перемирия, заключенного в 1992 году. 8 августа Грузия сначала подвергла массированному артобстрелу Цхинвали. В тот день в конфликт вступила Россия, и до этого поддерживавшая неподконтрольные Тбилиси республики – Абхазию и Южную Осетию. В Москве это назвали «операцией по принуждению к миру». При этом, по некоторым свидетельствам, российские войска вошли в Южную Осетию 7 августа, то есть фактически пересекли границу до начала обстрела Цхинвали. Начало открытого противостояния России и Грузии совпало со стартом летней Олимпиады в Пекине. Боевые действия продолжались всего пять дней и закончились 12 августа поражением грузинской армии. Спустя две недели Россия официально признала Абхазию и южную Осетию независимыми государствами.

Жертвами первой в 21 веке войны на Европейском континенте стали 850 человек, пострадавших почти две тысячи. По итогам конфликта лесятки тысяч грузин были изгнаны из Южной Осетии