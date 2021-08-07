Футболисты московского «Спартака» проиграли «Нижнему Новгороду» в домашнем матче третьего тура Российской премьер-лиги

Встреча прошла в Тушино и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Это поражение стало для красно-белых третьим при португальском главном тренере Руи Витории в официальных играх. «Нижний Новгород», который тренирует Александр Кержаков, еще не потерпел ни одного поражения в чемпионате России. В следующем туре «Спартак» сыграет дома с «Уралом» 14 августа. «Нижний Новгород» в этот же день примет «Уфу».