Мария Ласицкене принесла российской команде 20-ю золотую медаль на Олимпиаде в Токио

Россиянка стала олимпийской чемпионкой в прыжках в высоту, показав результат 2 метра 4 сантиметра. Трехкратная чемпионка мира сказала журналистам, что сбылась ее мечта. Мария Ласицкене сказала, что планирует выступить на Олимпиаде в Париже.