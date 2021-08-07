Мария Ласицкене принесла российской команде 20-ю золотую медаль на Олимпиаде в Токио

Россиянка стала олимпийской чемпионкой в прыжках в высоту, показав результат 2 метра 4 сантиметра. Трехкратная чемпионка мира сказала журналистам, что сбылась ее мечта. Мария Ласицкене сказала, что планирует выступить на Олимпиаде в Париже.
2021-08-07T23:06:40+03:00
2021-08-07T23:06:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:06, 07 августа 2021
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