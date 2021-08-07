В ГД назвали политически мотивированным решение судей олимпийского турнира по гимнастике в отношении Дины Авериной

В Госдуме назвали политически мотивированным решение судей олимпийского турнира по гимнастике в отношении Дины Авериной. Она «стала заложницей политических игрищ», — заявил председатель комитета по физкультуре и спорту Борис Пайкин.

Сегодня российские спортсмены впервые за четверть века не смогли завоевать золото в художественной гимнастике. Дина Аверина стала второй в индивидуальном многоборье. Золото завоевала Линой Ашрам из Израиля. При этом в последнем выступлении она уронила ленту. По ходу финала российская делегация несколько раз подавала протесты на судейские решения, однако арбитры удовлетворили только один из них. Вечером Олимпийский комитет России обратился в Международную федерацию гимнастики с претензией на судейство.