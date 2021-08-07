Приговор по делу фонда Baring Vostok вызывает много вопросов у Франции

Мещанский суд Москвы накануне приговорил основателя фонда Майкла Калви к 5,5 года условно, его французского партнера Филиппа Дельпаля — к 4,5. Они признаны виновными в растрате 2,5 миллиардов рублей. В ходе процесса оба фигуранта отрицали свою вину. Калви назвал уголовное преследование незаконной попыткой миноритариев «Восточного» решить корпоративный спор.

Дельпаль является известным предпринимателем и пользуется уважением в деловых кругах двух стран, — говорится в заявлении официального представителя МИД Франции. Отмечается, что Париж «с большим вниманием будет следить за развитием этого дела».