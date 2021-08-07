До 56 возросло количество детей, госпитализированных с признаками отравления с поезда Мурманск – Адлер

У всех состояние легкой и средней степени. Пациентам оказывается необходимая медицинская помощь. Еще никого не выписали, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона. Он отметил, что «краевые медики оперативно справились с инцидентом, что позволило избежать более серьезных последствий».

Ранее собеседник агентства рассказал, что детям поставили диагноз «пищевая токсикоинфекция». Почувствовали они себя плохо после вчерашнего ужина в вагоне-ресторане. Один из четырех сотрудников вагона отстранен от работы после отказа сдать анализы, еще у троих анализы взяли. Также взяты пробы пищи, питьевой воды, продуктов и дезинфицирующих средств.

Ранее сообщалось, что на Кубани 19 детей и двух сопровождающих, которые ехали из Карелии, сняли с поезда с признаками кишечной инфекции и госпитализировали. Этим вечером на сайте Северо-Кавказской железной дороги уточнили, что остальные дети доставлены к месту отдыха. СК возбудил дело, прокуратура проводит проверку.