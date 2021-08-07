Почти 200 боевиков запрещенного в России движения «Талибан», в том числе их лидер, убиты на северо-западе Афганистана

Почти 200 боевиков запрещенного в России террористического движения «Талибан», в том числе их лидер, убиты в городе Шеберган центре провинции Джаузджан на северо-западе Афганистана. Об этом сообщили в пресс-центре корпуса специального назначения афганской национальной армии. Отмечается, что в результате нападения также уничтожено более 100 мотоциклов, большое количество оружия и боеприпасов. В министерстве обороны подтвердили, что авиаудар по позициям талибов нанесли ВВС США.

Ранее газета The Times со ссылкой на источники написала об отправке бомбардировщиков и ударных беспилотников США в Афганистан для того, чтобы помешать наступлению боевиков, которые активизировались на фоне вывода американских войск.