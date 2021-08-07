Власти Минска потребовали от магазинов убрать с видного места товары из стран, которые ввели санкции против Белоруссии

В их числе Украина, Литва, Польша. Их «конфеты, сдоба, чаи, печенье стоят в магазинах на лучших полках! При этом отечественные надо еще и поискать», — заявил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Он пригрозил принять меры, если ситуация не изменится. При этом отметив, что «такое решение стоит принимать на уровне всей страны», передает «Беларусь сегодня».

Власти Белоруссии не первый год планируют снизить долю импортных товаров на внутреннем рынке. В частности, Доктрина национальной продовольственной безопасности Республики предполагает снижение доли импортных продовольственных товаров в объеме продаж на внутреннем рынке до 14% к 2030 году.

Чтобы больше покупалось белорусских продуктов, еще зимой магазинам рекомендовали размещать местные товары на видных и доступных местах, а также обозначать их специальной вывеской или надписью «Сделано в Республике Беларусь».