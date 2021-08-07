В Москве активистка Алина Иванова обнажила ягодицы у здания ОВД «Арбат»

Таким образом она поддержала Елену Никифоровскую и фотографа Айсель Ахмедову из Екатеринбурга, которых арестовали за аналогичный поступок. Неважно, какие цели они преследовали: хайп или искусство. «Важно, что их арестовали за фото!» — цитирует слова Ивановой сетевое издание Sotavision.

В Екатеринбурге двух девушек задержали у входа в отдел полиции, когда они проводили фотосессию. На модели была куртка, похожая на полицейскую форму, с надписью «Провокация» и спущенные штаны. Ранее подобное фото девушка делала у входа в здание Заксобрания Свердловской области.

Суд Екатеринбурга назначил девушкам трое и двое суток ареста. На обеих составили протокол о «Мелком хулиганстве».