Футболисты санкт-петербургского «Зенита» со счетом 3:2 обыграли «Краснодар» в домашнем матче третьего тура РПЛ

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» со счетом 3:2 обыграли «Краснодар» в домашнем матче третьего тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе «Газпром-Арена», на ней могли присутствовать не более тысячи зрителей. После трех туров действующий чемпион страны «Зенит» располагается на первой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков. «Краснодар» имеет в активе три очка. В следующем туре «Зенит» 15 августа на выезде сыграет со столичным «Локомотивом». «Краснодар» примет дома тульский «Арсенал».

