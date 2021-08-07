Газета The Times пишет об отправке бомбардировщиков и ударных беспилотников США в Афганистан

Источники издания в оборонных кругах сообщили, что они вылетели с американской авиабазы Эль-Удейд в Катаре. Количество не уточняется. Их цель — помешать наступлению запрещенного в России террористического движения «Талибан». Боевики активизировались на фоне вывода американских войск.