Детям, которых сняли с поезда на Кубани, поставили диагноз «пищевая токсикоинфекция»

Медики осмотрели их на одной из станций в Ростовской области, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Ранее он рассказал, что накануне вечером дети ужинали в вагоне-ресторане. Один из четырех сотрудников вагона отстранен от работы после отказа сдать анализы, еще у троих анализы взяли. Также взяты пробы пищи, питьевой воды, продуктов и дезинфицирующих средств.

19 детей и двух сопровождающих, которые ехали из Карелии, сняли с поезда Мурманск — Адлер с признаками кишечной инфекции и госпитализировали. Они находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести. СК возбудил дело, прокуратура проводит проверку.