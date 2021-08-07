В аэропорту Рима задержали 70-летнюю Марию Личчарди, которую называют «крестной матерью» мафиозного клана, входящего в неаполитанскую преступную структуру Каморра. Она не оказала сопротивления и оставалась спокойной, когда ей показали ордер, передают итальянские СМИ. По их данным, «Малютка» — это прозвище задержанной — планировала вылететь в Испанию, чтобы навестить дочь. Правоохранители считают, что Мария Личчарди возглавляла преступную группировку своего покойного брата Дженнаро Личчарди. Управлять кланом она продолжила и после своего освобождения из тюрьмы: в 2009 году женщину приговорили к восьми годам заключения за участие в преступном сообществе. Сейчас задержанной вменяют вымогательство, мошенничество и другие преступления. Следователи не исключают, что она пыталась покинуть Италию после того, как через своих агентов узнала о расследовании.

Основной деятельностью Каморры является рэкет, торговля наркотиками, оружием и контрабанда. Участники структуры также владеют строительными компаниями, ресторанным и мусорным бизнесом в Неаполе. По данным газеты La Repubblica, при Марии Личчарди группировка начала заниматься торговлей людьми.

