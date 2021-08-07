Сотрудник вагона-ресторана, в котором ели госпитализированные на Кубани дети, отстранен от работы

Сотрудник вагона-ресторана, в котором ели госпитализированные на Кубани с подозрением на кишечную инфекцию дети, отстранен от работы. Он отказался сдать анализы, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Остальные, по его словам, анализы сдали. Также взяты пробы пищи, питьевой воды, продуктов, дезинфицирующих средств. По данным собеседника агентства, первые жалобы на рвоту и расстройство желудка начали поступать от детей около полуночи. До этого они ужинали в вагоне-ресторане. Ели рис, курятину и салат.

С поезда Мурманск — Адлер с признаками кишечной инфекции госпитализировали 19 детей и 2 сопровождающих, которые ехали из Карелии. Дети находятся в больницах в состоянии легкой и средней степени тяжести. СК возбудил дело, прокуратура проводит проверку.